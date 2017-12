Mutu pede perdão à torcida romena O atacante romeno Adrian Mutu pediu perdão aos companheiros de seleção e à torcida do país por ter consumido drogas. O jogador foi suspenso por sete meses pela Federação de Futebol Inglesa (FA) por consumo de cocaína e, em seguida acabou expulso do Chelsea, clube onde jogava. "Peço perdão à torcida na qualidade de capitão da seleção nacional, e lhes asseguro que, sinceramente, sinto muito pelo que fiz", disse Mutu, em entrevista coletiva nesta terça-feira, na sede do Dínamo de Bucareste. O atacante de 25 anos disse que fará "todo o possível para que esta parada brusca em sua carreira não seja notada" quando ele voltar aos gramados. Além disso, afirmou que se sentiria "muito responsável" se a Romênia não conseguisse uma vaga para a próxima Copa do Mundo. "Já fui julgado e condenado", acrescentou Mutu, que treinará com o Dínamo no tempo em que estiver na Romênia. Ele não quis revelar qual será seu novo clube. "Durante as próximas duas semanas terei que escolher de entre as ofertas que tenho da Inglaterra e da Itália. O país não é o mais importante, mas sim o clube", disse Mutu, que só voltará aos gramados em maio do ano que vem.