N. Zelândia na final das Eliminatórias A seleção da Nova Zelândia goleou a equipe de Vanuatu por 7 a 0 nesta quarta-feira; chegou aos 12 pontos e garantiu a primeira colocação no Grupo II das eliminatórias da Oceania. Com esse resultado, a Nova Zelândia vai agora enfrentar a Austrália na penúltima etapa da briga por uma vaga no Mundial de 2002 no Japão e Coréia. O confronto entre as duas seleções está marcado para os dias 20 e 24 de junho e o vencedor vai enfrentar o quinto colocado na zona sul-americana das eliminatórias - que pode ser o Brasil. Em outra partida do grupo II realizada hoje, o Taití venceu Ilhas Salomon por 2 a 0. O Taití terminou esta fase na segunda colocação, com 9 pontos.