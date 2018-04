Na A-1, Juventus assume o 2º lugar O Juventus assumiu o segundo lugar no Campeonato Paulista da Série A-1, ao derrotar, de virada, nesta quinta-feira à noite, o Mogi Mirim, no campo do adversário, por 2 a 1. Esta partida fechou a quarta rodada, que teve outros cinco jogos na quarta- feira. Os gols do jogo foram marcados por Jean, para o Mogi, e Édson Di e Fábio Luiz, para o Juventus. Ainda sem vitórias e na penúltima posição, com apenas um ponto, a diretoria do Mogi Mirim já começa a analisar o trabalho do técnico Adílson Batista, vice-campeão brasileiro da Série C em 2001, com quase o mesmo grupo de jogadores. No Juventus, tudo é alegria. O time é vice-líder, ao lado do Ituano, com oito pontos, e ainda não perdeu no Paulista. Tanto Mogi Mirim quanto o Juventus voltam a campo no domingo. O Mogi joga novamente em casa, contra o Ituano, que está embalado com a vice-liderança. O Juventus também joga em seus domínios, contra o desesperado União Barbarense.