Na A2, Araçatuba e Comercial empatam Na estréia do técnico Carlos Rabello, o Araçatuba ainda ficou sem vencer dentro do Campeonato Paulista da Série A2, ao empatar com o Comercial, por 1 a 0, nesta sexta-feira à noite, no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba. O time da casa ainda é lanterna da competição com apenas dois pontos. O Comercial se mantém na sexta posição, agora, com 12 pontos. O gol do time da casa foi marcado por Luiz Pará aos 12 minutos do primeiro tempo. O empate saiu aos 25 minutos da etapa final com Marquinhos. A nona rodada marca ainda, neste sábado, às 15 horas, o jogo entre Nacional e Bandeirante, na capital. Outros seis jogos serão disputados domingo.