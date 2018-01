Na A2 do Paulista, briga por uma vaga Um por todos e todos por uma vaga. O Campeonato Paulista da Série A2, que começará neste sábado, fornecerá apenas uma vaga garantida para a Primeira Divisão do Estado. O campeão do torneio conseguirá o acesso, já o vice-campeão terá que disputar uma repescagem com o penúltimo colocado da Série A1, em jogos de ida e volta. A regra foi utilizada o ano passado e beneficiou a Portuguesa Santista (penúltima da A1) sobre a Francana (vice da Série A2), após dois empates em 1 a 1 e 0 a 0, a Briosa permaneceu na elite após vencer a disputa por pênaltis. Mesmo assim os 16 times, divididos em dois grupos regionalizados de oito, entram em campo com o mesmo sonho: o acesso. Os times se enfrentam dentro do grupo em turno e returno, passando às semifinais os dois primeiros colocados. Esta nova fase será disputada em dois jogos. A final também, com o time de melhor campanha tendo a vantagem de atuar em casa o segundo jogo. O clube que desponta como favorito é o Comercial, que conta com a sabedoria do experiente meia-atacante Palhinha, ex-São Paulo, aos 35 anos. Dirigido por Wantuil Rodrigues, que foi vice no comando da Francana em 2002, o Bafo tenta retornar à primeira divisão após 17 anos. "Temos um elenco coeso, que mescla experiência e juventude. O acesso é nossa principal meta", disse Palhinha. Oeste e Taquaritinga, campeão e vice, respectivamente, da Série A3, também prometem bom desempenho no campeonato. A rebaixada Matonense tenta retomar seu posto mas, o time é formado por jovens atletas, com poucos atletas contratados. Mas nem tudo são flores entre os times. Alguns enfrentam sérias dificuldades, como o Sãocarlense, que começa o campeonato com dívidas e incertezas. O Bragantino, com fama de mau pagador, apelou pelo segundo ano consecutivo ao Vasco da Gama para colocar o time em campo. Até já ganhou o apelido de Bragalhau II. Mesmo com a nova realidade do futebol mundial assolando os clubes grandes, o "Paulistinha" promete ser uma festa e um celeiro de novos craques.