Na A2, empate no 1º jogo da decisão A primeira partida final do Campeonato Paulista da Série A2 terminou empatada, por 1 a 1, entre Atlético Sorocaba e Oeste, de Itápolis, nesta quarta-feira à noite, em Sorocaba. E o time sorocabano, desta vez, contou com a sorte porque chegou à igualdade somente aos 45 minutos do segundo tempo, com um gol de cabeça de Fábio Garcia. Outro empate, domingo às 15 horas, em Itápolis, dará ao Oeste o título da temporada e o acesso à elite do futebol paulista em 2004. O vice-campeão disputa a repescagem com o Botafogo, de Ribeirão Preto. O Oeste tem a melhor campanha da temporada e também mostrou mais futebol neste primeiro confronto. Mesmo atuando em casa, o Atlético foi envolvido pelo bom toque de bola do visitante, que dominou as ações em campo. Mas a grande chance de gol esteve do lado do Atlético, numa cobrança de falta aos 41 minutos. Dedé chutou com efeito e o zagueiro Magalhães se enroscou na bola, permitindo a recuperação do goleiro Márcio Pintinho. O técnico João Martins, do Atlético, tentou no segundo tempo fazer a mudança tática que funcionou nos últimos jogos com a entrada do veterano atacante Nilson, deixando o time no esquema 4-3-3. Mas a marcação do Oeste era perfeita. O time parecia determinado a não sofrer gol e esperar a chance para abrir o placar. O gol saiu aos 25 minutos, quando o zagueiro Magalhães subiu de cabeça mais do que a defesa e surpreendeu o goleiro Wendell. Desesperado, o Atlético se atirou ao ataque, abrindo espaços para os contra-ataques do Oeste, que poderia ter ampliado o placar. No final, o time acabou castigado com o gol de empate. Após cobrança de falta na linha da grande área, o veterano Nilson desviou de cabeça e, após bate-rebate na pequena área, a bola sobrou para Fábio Garcia tocar de cabeça. Inconformados com o empate, os jogadores do Oeste partiram para cima do juiz reclamando da não marcação de uma falta anterior ao lance do gol. Na confusão, o meia Marcinho foi expulso. As reclamações se estenderam após o jogo, que terminou somente aos 54 minutos. Ficha Técnica: Atlético Sorocaba: Wendell; João Paulo, Alemão, Márcio Rocha e Webster; André Alves, Dedé (Adelmo), Fábio Garcia e Fabinho (Nílson); Luciano Henrique e Ricardo Xavier (Dinei). Técnico: João Martins. Oeste: Márcio Pintinho; Carabina, Magalhães, Júnior e Rodrigo; Silas, Édison, Marcinho e Marco Aurélio (Mosca); Joílson (Ricardo) e Paulista (Vitor Hugo). Técnico: Roberto Fonseca. Gols: Magalhães aos 25 do primeiro tempo; Fábio Garcia aos 45 minutos do segundo. Árbitro: Robério Pereira Pires. Cartão amarelo: Ricardo Xavier, Fábio Garcia, Magalhães, Júnior, Paulista e Ricardo. Cartão vermelho: Marcinho. Local: Estádio Walter Ribeiro - CIC.