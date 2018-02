Na A2, Matonense goleia Sãocarlense A Matonense não teve dificuldades para golear a frágil e rebaixada Sãocarlense para vencer por 4 a 0, nesta quarta-feira, mantendo a vice-liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A2, agora com 24 pontos. Matonense e o líder Atlético Sorocaba, com 25 pontos, são favoritos para as duas vagas nas semifinais. No Grupo 1, Oeste e Taquaritinga já estavam classificados. À tarde, o Atlético venceu o Flamengo, por 1 a 0, em Sorocaba. A derrota tirou o Flamengo, com 19 pontos, da briga por uma vaga. Outro que deu adeus foi o Bragantino, ao ser goleado em casa para o São José, por 4 a 1. São Bento e Nacional completam a rodada nesta quinta-feira, às 20h30, em Sorocaba. Os dois ainda têm chances de classificação. No bem definido Grupo 1, a briga é para fugir do rebaixamento. Os líderes voltaram a vencer. O Oeste fez 2 a 1 no Comercial, vice-lanterna com 10 pontos, enquanto o Taquaritinga marcou 3 a 0 no Mirassol, lanterna com apenas nove pontos. O Bandeirante (10) somou um ponto importante fora de casa, ao empatar com o Rio Preto, por 2 a 2. Confira os resultados da 13ª rodada: Atlético Sorocaba 1 x 0 Flamengo; Taquaritinga 3 x 0 Mirassol, Olímpia 2 x 4 Francana, Oeste 2 x 1 Comercial, Rio Preto 2 x 2 Bandeirante, Sãocarlense 0 x 4 Matonense e Bragantino 1 x 4 São José. Classificação: Grupo 1 - 1) Oeste 32 pontos; 2) Taquaritinga 28; 3) Francana 23; 4) Olímpia 18; 5) Rio Preto 16; 6) Comercial e Bandeirante 10; 8) Mirassol 9. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 25 pontos; 2) Matonense 24; 3) São Bento 20; 4)Flamengo e Nacional 19; 6)Bragantino 17; 7) São José 14 e 8) Sãocarlense 3.