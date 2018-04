Na A3, Oeste vence Independente O Oeste, de Itápolis, venceu o Independente, em Limeira, por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira à tarde, e chegou aos 6 pontos - 100% de aproveitamento após duas rodadas - na Série A3 do Campeonato Paulista. Sob o comando de Edson Só, o Oeste tenta voltar aos bons tempos, como nas temporadas entre 1997 e 1999, quando conseguiu três acessos consecutivos sob a orientação de João Ricardo Cardoso, atualmente dirigindo o Sertãozinho. Taquaritinga e Internacional, de Bebedouro, que haviam vencido na estréia, não conseguiram somar outros três 3 pontos. O Independente (1 ponto) saiu na frente, com gol de Faísca, aos 2 minutos, mas não conseguiu segurar o placar. Kléber, de bicicleta, e Milla fizeram os gols da vitória do Oeste, que, na estréia, em casa, venceu o Jaboticabal. Com este resultado, o tropeço da Internacional (3), derrotada pelo Osasco (4), fora de casa, por 1 a 0 (gol de Washington), também ajudou a equipe de Itápolis. Em São Paulo, o Palmeiras B empatou novamente por 0 a 0 - na estréia também não marcou diante da Ferroviária, em Araraquara - contra o Taquaritinga, e subiu para 2 pontos. O CAT, que venceu na abertura, chegou aos 4 pontos. Outro jogo, fraco tecnicamente, foi disputado em Mogi das Cruzes. E o resultado também foi um empate por 0 a 0 entre União (1) e XV de Piracicaba (1). Aliás, ambos perderam na estréia e ainda não marcaram. No outro jogo da tarde, o Sertãozinho (3) se reabilitou diante de sua torcida, batendo o Garça (1) por 3 a 0 - gols de Marco Aurélio e Vital (2).