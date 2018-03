Na A3, Osasco mede forças com Oeste As semifinais do Campeonato Paulista da Série A3 marcam mais um jogo neste domingo, às 10 horas, em Osasco, no confronto entre Osasco e Oeste de Itápolis. O jogo será transmitido ao vivo pela Rede Vida. Este é o primeiro confronto entre o Osasco, quarto colocado na fase de classificação, e o Oeste, primeiro colocado. Caso haja empate em pontos e gols nos dois jogos, então a vaga poderá ser definida pelo critério de cartões amarelos e vermelhos. O vencedor deste confronto vai enfrentar o vencedor de XV de Piracicaba contra Taquaritinga, dois clubes que já integraram a primeira divisão na década de 80.