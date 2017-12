Na A3, Sertãozinho também é líder Com a derrota do Oeste, por 1 a 0, para o Osasco, nesta quarta-feira, o Sertãozinho aproveitou a chance, venceu sua partida, à noite, também por 1 a 0, em casa, diante do Noroeste, de Bauru, e agora divide a liderança da Série A3 do Campeonato Paulista com o time de Itápolis. Ambos têm 22 pontos, mas o Oeste leva vantagem no número de vitórias: 7 a 6. A competição está a cada rodada - essa foi a 11ª, que teve três empates sem gols - mais embolada. O gol de Asprila deu a vitória ao Osasco, que, com 11 pontos, afastou-se das últimas colocações. Nenê fez o gol da vitória do Sertãozinho, que é dirigido pelo experiente João Ricardo Cardoso, que, no fim da década passada, fez ótimas campanhas pelo Oeste. O Taquaritinga (20 pontos), que também poderia assumir a liderança, não conseguiu sair do empate por 0 a 0, em casa, contra o fraco Jaboticabal (7), que é o penúltimo colocado. Os outros dois empates sem gols ocorreram à tarde e evitaram que Palmeiras B e Taubaté aproximassem-se mais da liderança. No Parque Antarctica, o Palmeiras B (19) enfrentou o XV de Piracicaba (14), enquanto o Taubaté (21), na terceira posição, empatou com a Internacional (18), em Bebedouro. Nos outros três jogos da noite, o destaque foi a vitória do Barretos (16), por 4 a 2, contra o decadente XV de Jaú (15). Magno fez dois gols para o Barretos. Em Araraquara, na estréia do técnico José Fernando Polozzi, a Ferroviária (15) venceu o Independente (12) por 2 a 1 e melhorou sua situação. O Garça (10), em casa, venceu o lanterna União (2), de Mogi das Cruzes, por 1 a 0, com gol de Campagnollo, e livrou-se um pouco mais da ameaça de rebaixamento.