Na Alemanha, africanos apresentam logo da Copa de 2010 Em evento realizado nesta sexta-feira na cidade de Berlim, os organizadores da Copa do Mundo de 2010, que será disputada na África do Sul, apresentaram o logo oficial da competição, que tem como destaque um garoto dando "uma bicicleta na bola". Por sinal, essa será a primeira vez que o continente africano sediará um Mundial. A festividade em Berlim marcou a passagem da Copa da Alemanha para a África do Sul e contou com a presença do presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, do presidente sul-africano, Thabo Mvuyelwa Mbeki, e do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan. "A Copa de 2010 faz justiça com o futebol africano. Eles poderão mostrar toda a sua cultura e a beleza da região. Queremos que o mundo mude a visão sobre esse continente. Estou muito confiante", contou Blatter, que também falou sobre os planos que ele já tem em mente para a competição. "Será um acontecimento recheado de música". Durante a apresentação do logo, os africanos deram uma boa mostra do que preparam para 2010. Com roupas, histórias e músicas típicas da região, eles alegraram o público que compareceu ao evento de Berlim. "Na África, o futebol não é apenas esporte, mas sim paixão. Tenho certeza de que vamos cumprir a nossa promessa e realizar um grande Mundial", explicou Mbeki.