Na Alemanha, Maradona diz que quer ver treino do Brasil Após faltar à cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Alemanha, no Estádio Allianz Arena, o ex-jogador Diego Armando Maradona explicou, nesta sexta-feira, porque não compareceu ao evento, que ocorreu antes do jogo de abertura entre Alemanha e Costa Rica. "Não vim à Alemanha para ver Pelé e Beckenbauer, mas sim para ver bom futebol que irá ocorrer neste Mundial", declarou o ex-capitão a uma emissora de rádio de seu país. Ele havia aceitado inicialmente o convite da Fifa para participar de uma homenagem a todos os campeões mundiais ainda vivos. "Não temos explicação alguma (em relação à ausência)", disse o porta-voz da entidade, Andreas Herren. "Vou tentar ver todos os jogos que puder, sempre que o tempo e a distância me permitir. Tenho muita vontade de ver um treino do Brasil e com um pouco de esforço vou conseguir", acrescentou Maradona, que no final de maio acertou contrato com a rede espanhola "TV Cuatro" para comentar o Mundial.