Na Alemanha, Schalke 04 só empata Schalke e Colonia empataram, por 1 a 1, neste domingo, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Com este resultado, o Schalke 04 soma 55 pontos e se iguala ao Bayern de Munique na terceira posição. No outro jogo da rodada deste domingo, o Werder Bremen derrotou, por 4 a 3, o Hansa Rostock. A liderança do campeonato é do Bayer Leverkusen, que soma 62 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund.