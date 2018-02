Na altitude, Grêmio busca a vaga Correr pouco e fazer a bola andar. O Grêmio vai usar a receita tradicional para tentar driblar a altitude da Cidade do México - cerca de 2.200 metros - e enfrentar o Pumas nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Se vencer o jogo, o clube brasileiro conquista uma das vagas do grupo 5 para as oitavas-de-final. Mas o empate também é considerado um bom resultado para um time que vem de uma campanha decepcionante no Campeonato Gaúcho - eliminado na primeira fase - e de uma nada convincente vitória de 1 a 0 sobre o Bolívar, no Olímpico, pela competição sul-americana. O Grêmio lidera o grupo 5 da Libertadores, com sete pontos, seguido pelo Peñarol, com quatro, e Bolívar e Pumas, ambos com três. O jogo começa às 23h40 (horário de Brasília) desta quinta-feira. O time do Grêmio não contará com o ataque considerado titular. Luís Mário está machucado. E Christian só poderá ser inscrito para a segunda fase da Libertadores. Assim, a tarefa de marcar gols será de Caio e Élton. Em compensação, o lateral-esquerdo Gilberto volta a atuar depois de um mês parado e é esperança de jogadas criativas para um time que anda sem inspiração. O técnico Tite também promoverá uma alteração no meio-campo, tirando o volante Gavião e escalando Amaral com o objetivo de melhorar a distribuição da bola. O técnico do Pumas, Hugo Sanchez, considera a defesa o ponto fraco do Grêmio e quer reabilitar o time, que vai mal no Campeonato Mexicano - está em 14º lugar. Mas ele faz mistério sobre a escalação de sua equipe, que só será divulgada na hora da partida. Quatro titulares ainda estão indefinidos. No meio-de-campo, José Luiz Lopez, Trujillo, Lozano e Inácio Gonzales disputam duas posições. No ataque também só há duas vagas para quatro pretendentes. Fonseca, Álvaro Gonzalez, Ailton e Rodrigo Lemos são as opções.