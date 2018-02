Na apresentação, Souza faz juras de amor ao Flamengo O atacante Souza se apresentou nesta sexta-feira ao Flamengo e, para cair rápido nas graças da torcida, fez diversas declarações contra o principal adversário do clube, o Vasco. O jogador ganhou projeção no futebol após atuar entre os anos de 1999 e 2003 pelo time de São Januário. ?Até esqueci que passei pelo Vasco. Sempre fui flamenguista e cheguei a ir ao Maracanã, mesmo atuando na equipe de juniores do Vasco, para torcer pelo Flamengo?, disse Souza, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2006, com 17 gols. ?Tinha muita vontade de vestir essa camisa, sempre sonhei com isso.? O técnico do Flamengo, Nei Franco, comemorou a chegada de Souza, principalmente porque passou a ter duas opções para cada posição no ataque. ?Venho dizendo que é importante ter duas opções para cada posição, para cada característica de jogador. Com a chegada do Souza, passamos a ter dois atacantes que jogam dentro da área, já que o Obina faz bem esta função?, destacou. ?E ainda temos atacantes com outras características, como Roni, Leonardo, sem falar no Renato Augusto, que é uma opção também para o ataque.?