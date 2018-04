Na Arena Barueri, Bragantino goleia Oeste por 4 a 0

A estreia do Bragantino no Campeonato Paulista não poderia ter sido melhor. Mesmo jogando na Arena Barueri, uma vez que o estádio Nabi Abi Chedid foi vetado pelo Ministério Público, o clube goleou o Oeste por 4 a 0, neste sábado, conquistando os três primeiros pontos no Estadual. Mantendo a base que disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, no ano passado, o time de Bragança Paulista aproveitou bem o desentrosamento do adversário.

O jogo começou equilibrado e, mesmo sendo o mandante do jogo, o Bragantino entrou em campo cauteloso, deixando somente Frontini no ataque. Ainda assim, o time abriu o placar aos 24 minutos com Paulinho, que aproveitou cruzamento de Rodriguinho e marcou de cabeça.

No final da etapa inicial, Diego Macedo avançou pela direita, fez o cruzamento e Frontini apareceu para mandar para o gol, fazendo o segundo.

No começo do segundo tempo, o Bragantino matou o jogo. Aos dois minutos, a defesa do Oeste parou e Lúcio só teve o trabalho de escolher o canto e bater para fazer o terceiro gol. No final, ainda marcou o quarto, aos 45, com o zagueiro Mauricio.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Paulistão. O Bragantino enfrenta o Corinthians, às 21h50, no estádio do Pacaembu, enquanto que o Oeste joga contra o Monte Azul, às 19h30, em Itápolis.

BRAGANTINO 4 x 0 OESTE

Bragantino - Gilvan; Maurício, Marcelo Godri e Da Silva; Diego Macedo, Francis, Rodriguinho (Juninho Quixadá), Paulinho e Esquerdinha; Lúcio (Danilo Bueno) e Frontini (Magrão). Técnico: Marcelo Veiga.

Oeste - Mauro; Adriano, Paulo Miranda e Valtinho; André Luis (Fernandinho), Cléber, Alê, Alex Willian (Mazinho) e Fernandes; Ricardo (Ricardinho) e Rafael Oliveira. Técnico: Paulo Comelli.

Gols - Paulinho, aos 24, e Frontini, aos 45 minutos do primeiro tempo; Lúcio, aos 2, e Maurício, aos 45 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marcelo Godri, Esquerdinha, Lúcio, Da Silva e Rodriguinho (Bragantino); Paulo Miranda e André Luis (Oeste).

Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra.

Renda - R$ 2.700,00.

Público - 114 pagantes.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).