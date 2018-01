Na Argentina, Goiás abre oitavas-de-final da Libertadores Começam nesta terça-feira as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O Brasil será representado por 5 equipes, depois da eliminação do Paulista na primeira fase: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Inter e Goiás. E será justamente o Goiás o primeiro a entrar em campo. No confronto com o Estudiantes de la Plata, o time goiano joga nesta terça-feira na Argentina, a partir das 20h15 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. O Goiás terminou a primeira fase na liderança do grupo 3, com 11 pontos ganhos em 6 jogos disputados. Enquanto isso, os Estudiantes foi o segundo colocado na chave 2, com 10 pontos. Também nesta terça-feira acontece outro jogo de ida das oitavas-de-final. Será no Equador, onde a LDU recebe os colombianos do Atlético Nacional. Entre os demais brasileiros, destaque para o clássico Palmeiras x São Paulo, que acontece na quarta-feira, no Palestra Itália. No mesmo dia, o Corinthians joga com o River Plate na Argentina. Já o Inter vai ao Uruguai para enfrentar o Nacional na quinta.