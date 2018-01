Na Argentina, muita expectativa A disputa pelos últimos 15 mil ingressos para o jogo Argentina x Brasil, nesta quarta-feira, foi grande hoje, nas bilheterias do Monumental de Nuñez. Houve princípio de tumulto e algumas pessoas ficaram feridas. Pela manhã, por volta de 15 mil fanáticos acotovelavam-se nas portas do estádio para comprar as últimas entradas. Grande parte dos torcedores havia passado a noite dormindo ao relento, nas calçadas da Avenida Lugones, sob a gélida garoa que caía sobre a cidade. Há muita expectativa no país para o clássico sul-americano, contrariando a opinião de Parreira, que, hoje, tentou explicar as estranhas declarações. "O que quis dizer é que o jogo não será uma final de Copa do Mundo, que as duas seleções já estão (praticamente) classificadas, usei um eufemismo..." O treinador brasileiro não fez mistério e confirmou o time, que hoje recebeu a visita inesperada de Diego Maradona, para enfrentar a Argentina. Fará apenas duas alterações. Saem Belletti e Lúcio, ambos suspensos, para a entrada de Cafu e Juan.