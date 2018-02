Na Ásia, vitória dos favoritos A terceira rodada das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2006 foi realizada nesta quarta-feira. E os favoritos venceram com facilidade. O Japão obteve o terceiro triunfo com goleada sobre a Índia por 7 a 0. A China anotou 4 a 0 em Hong Kong, a Coréia do Sul fez 2 a 0 no Vietnã, o Iraque humilhou Taiwan, 6 a 1 e a Arábia Saudita superou o Turcomenistão, 3 a 0.