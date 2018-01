Na Austrália, Pelé diz que Brasil tem que tomar cuidado Em visita de negócios pela Austrália, o astro brasileiro Pelé declarou, nesta quinta-feira, que a seleção brasileira precisará tomar cuidado na Copa do Mundo, na Alemanha. ?O Brasil é ótimo, sem dúvidas. Há quatro meses da Copa, é o melhor time. Tem dois jogadores bons para cada posição. Mas é preciso cuidados num Mundial. É só lembrar de 1982, quando o Brasil tinha a melhor equipe e perdeu?, afirmou o ex-jogador, logo após saber da vitória sobre a Rússia, em Moscou. Pelé lembrou de outro exemplo para falar da necessidade de os brasileiros se precaverem para a Copa. ?Na última edição, todo mundo dizia que a França era campeã do mundo, a campeã da Europa e que tinha o melhor time. Mas eles foram eliminados na primeira fase?, comentou. O brasileiro acredita que os jogos do Mundial serão muito equilibrados e que as equipes não serão totalmente ofensivas. ?Não tenho essa expectativa. O futebol de hoje não tem essa mentalidade?, disse.