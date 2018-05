Na Bahia, Atlético-PR tenta segunda vitória no Brasileirão

CURITIBA - O Atlético Paranaense enfrenta o Vitória, neste domingo, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de garantir mais três pontos e não se descolar do grupo da frente na tabela de classificação.

Para esta partida, o técnico Miguel Angel Portugal promove o retorno do lateral-direito Sueliton, que cumpriu suspensão, na vaga de Mário Sérgio. No ano passado, o Atlético levou a pior nas duas partidas em que as equipes se encontraram, mas desta vez o técnico está confiante.

Segundo o treinador, a conquista dos três pontos não é algo impossível. "Sabemos que o Vitória tem uma boa equipe, com qualidade, mas nossa equipe também tem mostrado que reúne condições para um bom resultado", comentou.