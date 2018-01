Na beira da zona da degola no Inglês, Crystal Palace demite técnico

Cada vez mais próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês, o Crystal Palace demitiu o técnico Alan Pardew nesta quinta-feira. O treinador, que já atuou como jogador da equipe do sul de Londres, comandava o time desde janeiro do ano passado. Ele não resistiu à sequência negativa da equipe nesta primeira metade da temporada europeia. O Crystal Palace acumula oito derrotas nos últimos dez jogos. Com esta série, caiu para o 17º lugar, o primeiro acima da zona do rebaixamento.

No comando do time londrino, Pardew teve como melhor momento a final da Copa da Inglaterra na temporada passada - o Crystal Palace foi batido pelo Manchester United na decisão, em maio deste ano. Também assegurou o time na primeira divisão, garantindo o recorde da equipe de quatro participações consecutivas na competição. "Eu gostaria de tornar público nossa sincera gratidão ao tremendo serviço prestado por Alan a nós, tanto em seus tempos de jogador quanto como treinador", disse Steve Parish, um dos proprietários do clube. "Durante o trabalho no clube, o trabalho duro e a dedicação de Alan foram incontestáveis. Ele fez o time evoluir em muitas áreas e nós desejamos a ele o melhor para o futuro."

A diretoria do Crystal Palace ainda não definiu quem será o substituto de Pardew. Mas o principal cotado é Sam Allardyce, que deixou recentemente o comando da seleção da Inglaterra. Ele deixou a seleção após apenas três meses no cargo, como consequência do envolvimento dele em um escândalo de cobrança de propina para a contratação de jogadores.