Na briga contra degola, Wolfsburg anuncia ex-auxiliar de Van Gaal como técnico

Em meio a uma péssima temporada e correndo o risco de rebaixamento no Campeonato Alemão, o Wolfsburg anunciou nesta segunda-feira seu novo treinador. Andries Jonker, ex-auxiliar de Louis van Gaal, foi contratado pelo clube para tentar livrá-lo da queda para a segunda divisão do país.

Jonker tem 54 anos e foi auxiliar-técnico de Van Gaal no Bayern de Munique. Este será seu primeiro trabalho como técnico principal de uma grande equipe europeia e ele estava nas divisões de base do Arsenal.

O holandês será o terceiro treinador do Wolfsburg nesta temporada, após as demissões de Valerien Ismael e Dieter Hecking. O técnico de 54 anos assinou contrato até 2018 e será apresentado ainda nesta segunda-feira.

O Wolfsburg faz péssima campanha no Campeonato Alemão e é somente o 14.º colocado. Com 22 pontos em 22 rodadas, o time está somente dois à frente do Hamburgo, que hoje disputaria o playoff contra o rebaixamento.