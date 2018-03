Na briga contra queda no Paulista, Ponte Preta acerta saída de Eduardo Baptista

Eduardo Baptista não é mais técnico da Ponte Preta. Em reunião com a diretoria na manhã desta sexta-feira, ele chegou a um comum acordo para encerrar o seu contrato e deixou o clube após seis meses de trabalho.

+ Confira a classificação do Campeonato Paulista

O presidente José Armando Abdalla e o diretor de futebol Ronaldão marcaram entrevista coletiva no CT do Jardim Eulina, em Campinas, esta tarde, para confirmar a saída. É provável que o gerente de futebol Gustavo Bueno também deixe o clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saída do técnico vem um dia após o empate sem gols com o Red Bull Brasil no estádio Moisés Lucarelli, em jogo teoricamente sem a torcida da Ponte Preta. O resultado manteve o time na briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com 11 pontos, mas dependendo apenas de suas forças pra escapar.

No domingo, às 17 horas, o elenco enfrenta a Ferroviária novamente em Campinas, precisando de um empate para permanecer na elite. O auxiliar fixo João Brigatti assume mais uma vez o cargo de treinador interino para apagar o fogo e tentar salvar o time de um rebaixamento no Estadual.

CAMPANHA

Eduardo Baptista comandou a Ponte Preta em 28 jogos, com seis vitórias, nove empates e 13 derrotas, aproveitamento de aproximadamente 32%. Anunciado no dia 20 de setembro de 2017, Eduardo chegou para a vaga de Gilson Kleina e não conseguiu salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mantido no cargo, conviveu com altos e baixos no Campeonato Paulista, sofreu com lesões e desfalques e acabou novamente brigando contra a degola.

O empate com o Red Bull Brasil foi a gota d'água para um time que não vencia há sete jogos. Graças ao confronto direto entre Mirassol e Linense, a Ponte Preta precisa apenas de um empate diante da Ferroviária.