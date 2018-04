Na chegada, Kleber revela ter recebido 'propostas melhores' que a do Grêmio

PORTO ALEGRE - Finalmente Kleber foi apresentado no Grêmio. Liberado pelo Palmeiras, o atacante vestiu pela primeira vez em público a camisa do time gaúcho nesta quarta-feira, na Arena Grêmio. Na entrevista, o Gladiador fez questão de elogiar a "nova casa" e deixou claro que o dinheiro não foi fator determinante para a contratação.

"A proposta que o Grêmio fez foi muito boa, mas tinha outras ofertas até melhores. No entanto, o que mais me motivou foi a promessa que o clube vai ter um time competitivo para a disputa da Libertadores daqui a um ano e meio", disse Kleber, que assinou contrato de cinco anos com o Grêmio.

Naturalmente, Kleber tratou de elogiar a torcida também, como sempre faz. "Sempre achei complicado jogar aqui, quando fui adversário, e agora espero contar com o apoio desta torcida. Conto os segundos para ver a avalanche comemorar." KLeber vai usar a camisa 7 do Grêmio.

Apesar de já ter sido apresentado oficialmente como jogador do time, Kleber não poderá disputar as duas últimas rodadas do Brasileirão por ter feito no Palmeiras mais de seis jogos.