Na China, começa a nova Era Parreira Contra a ira dos clubes europeus e atrás dos dólares chineses, a seleção brasileira inicia nesta terça-feira sua caminhada rumo ao hexacampeonato mundial. O amistoso contra a China, às 9h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico de Guangdong, em Guangzhou, marca também a reestréia do técnico Carlos Alberto Parreira. A TV Globo mostra o jogo ao vivo. Ao manter a base da equipe que conquistou o penta na Copa de 2002, Parreira espera que a seleção mostre o "melhor futebol do mundo". "Somos o Brasil e estamos defendendo nosso título mundial. Todos estarão de olho na gente", disse o treinador, lembrando as cobranças que sempre são feitas sobre o time brasileiro. "Temos que mostrar de novo o porque de sermos os campeões do mundo.´. No único treino para a partida contra a China, realizado nesta terça-feira, atuaram entre os titulares apenas dois jogadores que não estiveram no grupo da conquista do pentacampeonato: o zagueiro Luisão e o meia Zé Roberto. Durante cerca de 1 hora, Parreira comandou um coletivo usando a formação tática 4-4-2, no lugar do 3-5-2 utilizado por Felipão na Copa de 2002. A única dúvida na seleção é a participação do zagueiro Roque Júnior ao lado de Anderson Polga na defesa titular. O zagueiro do Milan voltou a sentir uma contusão no ombro e passará por avaliação médica para saber se terá condições de atuar. Se for reprovado no teste, joga Luisão. "Infelizmente ainda sinto dores e sei que será difícil estar recuperado até a hora do jogo", disse o jogador. Parreira não se cansa de enfatizar a importância da partida, apesar das críticas dos clubes europeus, que relutaram em ceder seus atletas à seleção alegando haver somente o interesse financeiro em disputa, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) receberá uma cota de US$ 1,2 milhão pelo amistoso. Nesta terça-feira, Parreira reiterou que o confronto não lhe permitirá tirar muitas conclusões técnicas, mas que a China é um "forte" oponente e pode dar problemas a qualquer equipe, caso seus jogadores não recebam uma forte marcação. O técnico ainda ressaltou o ânimo demonstrado pelos jogadores para a primeira partida nessa sua terceira passagem no comando da seleção. Os atletas também possuem outro motivo para se alegrarem, porque recebem diárias enquanto estão na equipe e, em caso de vitória, um prêmio (de valor até agora indefinido) será pago. Adversário - O outro estreante do dia é o técnico da China, o holandês Arie Haan, que assumiu o comando da equipe em dezembro. Ele lembrou que o time está muito diferente daquele que foi goleado pelo Brasil na Copa do Mundo de 2002, por 4 a 0. E afirmou que sua tática para ganhar será utilizar bem os espaços em campo. "Um confronto com o Brasil é um grande momento para o futebol na China e, embora reconheça a dificuldade que teremos, estou convencido de que aprenderemos muito e será uma partida fantástica", contou Arie Haan. Um dos principais jogadores chineses é o zagueiro Li Tie, que joga no inglês Everton. O Brasil jogará com Dida; Cafu, Anderson Polga, Roque Júnior (Luisão) e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Zé Roberto e Ronaldinho Gaúcho; Rivaldo e Ronaldo. Técnico - Carlos Alberto Parreira.