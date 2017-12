Na Copa, casas de apostas inglesas devem faturar milhões As casas de apostas inglesas se preparam para receber um fluxo milionário de apostas durante a Copa do Mundo da Alemanha, entre 9 de junho e 9 de julho. Estimativas dão conta de que serão movimentados neste período algo em torno de um milhão de libras esterlinas, a moeda inglesa, ou o equivalente a 1,890 milhão de dólares em apostas. Apostar é um hábito muito popular na Inglaterra e um evento esportivo como a Copa se torna um "prato cheio" para os que gostam de gastar com essa atividade. Ainda que a maior movimentação aconteça nas casas de apostas, é cada vez mais comum que os ingleses utilizem outros canais como a Internet, o telefone e até a televisão interativa. As apostas vão desde algo como quem será escolhido o melhor jogador do mundial a que penteado David Beckham, capitão da seleção inglesa, vai adotar na Copa. Porém, o que tem atraído a atenção dos apostadores britânicos é a situação do atacante Wayne Rooney. O atleta de 20 anos é a grande aposta da seleção inglesa para esta Copa. Mas, há apenas oito dias do início da competição, a presença do jogador ainda é dúvida devido uma lesão. Nas casas de apostas, por enquanto, os ingleses não têm demonstrado entusiasmo a respeito da participação de Rooney no Mundial. Segundo assessoria de imprensa das casas de apostas, a maioria aposta que ele não terá condições de participar do torneio.