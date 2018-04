Na Copa FPF ainda sobram nove vagas Nove partidas foram realizadas na manhã deste domingo pela nona e penúltima rodada da primeira fase da Copa Federação Paulista. Mesmo faltando apenas uma rodada para o fim, mais nenhum time conseguiu se classificar, permanecendo em aberto 11 das 24 vagas. Vão passar à segunda fase e brigar pelo título os quatro primeiros colocados de cada grupo. Estão garantidos 13 clubes: Mirassol, Bandeirante e Marília (Grupo 1), Comercial e Sertãozinho (Grupo 2), União São João, Noroeste e Ponte Preta (Grupo 3), Ituano e União Barbarense (Grupo 4) e Portuguesa, Corinthians e Portuguesa (Grupo 6). Pelo Grupo 1, o Mirassol venceu o América por 2 a 0 e assumiu a liderança, com 19 pontos. O Bandeirante também venceu a Internacional de Bebedouro por 2 a 0 e chegou aos 19 pontos, no entanto, tem uma vitória a menos. O Marília, já classificado, empatou com o Rio Preto por 1 a 1. A última vaga será decidida entre os rivais América e Rio Preto, ambos com oito pontos. A Internacional de Bebedouro, com apenas dois pontos, já está eliminada. Com uma virada excepcional nos últimos minutos, o Botafogo venceu a Matonense por 2 a 1, em Matão, e ficou perto de uma das vagas no Grupo 2. O time de Ribeirão Preto subiu para a terceira colocação, com 11 pontos. O Sertãozinho, já classificado, com 17 pontos, colaborou com o time de Ribeirão Preto empatando por 2 a 2 com a Francana, que ficou na quinta colocação, com 10 pontos. O Barretos é o quarto, com 11 pontos, e também está na luta pelas duas vagas restantes. No sábado, o Noroeste se isolou na liderança, com 18 pontos, ao vencer o XV de Jaú, por 1 a 0, em Bauru. O Grupo 5, onde nenhum time se classificou, aconteceram duas partidas e dois empates, que manteve as cinco clubes com chances. O Palmeiras B ficou no 1 a 1 com o Taubaté, que é o segundo colocado, com 10 pontos, e se manteve na quarta colocação, com nove pontos. O Santos conseguiu um empate heróico por 2 a 2 com o ECO, em Osasco e, mesmo ficando na última colocação, com oito pontos, ainda tem chance de se classificar. Mesmo sem jogar, o Juventus manteve a liderança, também com 10 pontos. O Nacional empatou sem gols com a Portuguesa, aos sete pontos e caiu para a última colocação, mas ainda com chances de classificação. A Portuguesa, com 16 pontos e na segunda posição, já está na segunda fase. O Santo André venceu o São Bento por 3 a 1 e deixou o último posto para o Nacional e chegou a oito pontos. São Bento, Santo André e Nacional vão disputar a última vaga restante no Grupo 6, já que Atlético Sorocaba, Portuguesa e Corinthians já se classificaram. Nesta segunda-feira o Guarani também pode garantir a passagem à segunda fase. O time de Campinas joga às 20h30 contra o Ituano, em Itu, pelo Grupo 4. Será a última partida válida pela nona e penúltima rodada da competição. Confira os resultados da 9ªrodada: Osasco 2 x 2 Santos, Palmeiras B 1 x 1 Taubaté, Santo André 3 x 1 São Bento, Nacional 0 x 0 Portuguesa, Matonense 1 x 2 Botafogo, Mirassol 2 x 0 América, Rio Preto 1 x 1 Marília, Internacional de Bebedouro 0 x 2 Bandeirante, Sertãozinho 2 x 2 Francana, Noroeste 1 x 0 XV de Jaú, Ponte Preta 0 x 2 Internacional de Limeira, Comercial 2 x 0 Barretos, Atlético Sorocaba 2 x 0 Corinthians, União São João 3 x 4 Rio Claro, Rio Branco 4 x 2 São Paulo Aspirante e União Barbarense 2 x 1 XV de Piracicaba.