Na Copa São Paulo, times jogarão três vezes em cinco dias

Para que o campeão da Copa São Paulo de 2017 seja conhecido em 25 de janeiro, dia em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, os times terão que jogar três vezes em cinco dias durante a primeira fase. Considerando também a primeira rodada de mata-mata, são quatro jogos em no máximo oito dias.

A competição começa no dia 2 de janeiro, segunda-feira, com uma rodada dupla em Araraquara. No primeiro jogo, a Ferroviária recebe o Villa Nova-MG, às 18h45. Depois, na partida de fundo, às 21h, o Palmeiras joga contra o Paranoá, do Distrito Federal.

A primeira grande rodada será no dia 3, terça-feira, com 30 jogos. Depois, são mais 28 no dia 4. Com cada clube jogando dia sim, dia não, a primeira fase acaba entre os dias 7 e 8.

Depois, a primeira rodada de mata-mata será nos três dias seguintes, de 9 a 11, com a terceira e quarta fases na cola, até o dia 15. Assim, um time que fizer sua estreia em 4 de janeiro, por exemplo, terá 12 dias para fazer cinco partidas.

A partir daí, com o número de participantes caindo de 120 para oito, os times começam a ter descanso, jogando apenas nos dia 18/19 (quarta e quinta), 21/22 (sábado e domingo) e, finalmente, 25 (quarta-feira.

Para que essa rotina de jogos seja possível, a Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou o regulamento da competição para 2017, permitindo até seis substituições por clube. Isso deve permitir que os titulares fiquem menos tempo em campo e aguentem a competição toda.