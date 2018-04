Na decisão da Liga, Neymar vai perder amistoso da seleção

A seleção brasileira não vai poder contar com seu principal jogador nos primeiro amistoso preparatório para a Copa América. Classificado para a final da Liga dos Campeões, o atacante Neymar terá que se apresentar com atraso ao técnico Dunga e não chegará ao País a tempo de jogar contra o México.

A apresentação da seleção brasileira está marcada para acontecer no dia 1.º de junho, na Granja Comary. A equipe faz seu primeiro amistoso em 7 de junho, contra o México, no Allianz Parque. Com o Barcelona, Neymar disputa a final da Liga dos Campeões um dia antes, em Berlim (Alemanha). A tendência é que o craque possa atuar no amistoso que o Brasil vai fazer com Honduras, no dia 10, no Beira-Rio.

Fifa, Uefa e Conmebol já haviam se acertado para que os atletas que disputarão a final da Liga dos Campeões se apresentem com atraso às suas seleções para a Copa América. Do Barcelona também foram convocados os argentinos Messi e Mascherano e o chileno Claudio Bravo. Suárez não foi chamado pelo Uruguai porque está suspenso pela Fifa.

Nesta quarta-feira, Juventus e Real Madrid se enfrentam na Espanha para definir o outro finalista da Liga dos Campeões. O time italiano teve Tevez (Argentina) e Vidal (Chile) convocados para a Copa América. Da equipe espanhola, só o lateral brasileiro Marcelo foi chamado.