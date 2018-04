Na defensiva, Bordeaux bate Nice e sobe para 5o lugar

Com esse resultado o Bordeaux, que triunfou pela 12a vez em 22 jogos, soma 35 pontos, 10 atrás do líder Olympique de Lyon.

O Nice, que sofreu sua primeira derrota em casa na liga francesa desde a primeira rodada em agosto passado, caiu para sexto e está atrás do Bordeaux em diferença de gols.

Mais cedo, Pierre-Emerick Aubameyang marcou seu primeiro gol em 1111 minutos em todas as competições na lavada de 3 x 0 que o St Etienne aplicou no Bastia, assumindo a sétima posição com 34 pontos.

O Paris St Germain ocupará a liderança se derrotar o Lille ainda neste domingo em casa a partir das 18h (horário de Brasília).

(Por Julien Pretot)