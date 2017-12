Na defesa, Palmeiras tenta vencer Estevam Soares reuniu o elenco palmeirense e decretou: "Não há mais descarte de pontos. Se este time quiser ser campeão, tem que vencer todos os seis jogos que lhe restam". E é assim, tentando a vitória a qualquer custo que o técnico promete o Palmeiras para o jogo deste domingo (18h), contra o Figueirense, em Florianópolis (SC). Vale lembrar que o Palmeiras venceu seus últimos cinco jogos e, ganhando também o deste domingo, chega a sua maior seqüência de vitórias no ano. Apesar de dizer que jogará pressionando o Figueirense, Estevam armou um esquema tático que, na teoria, sugere uma bela retranca: um 3-5-2 com três zagueiros (Nen, Gabriel e Daniel) e três volantes (Marcinho, Magrão e Corrêa). "Mas vamos dar uma liberdade maior de movimentação aos laterais e também ao Magrão e ao Corrêa, para que eles encostem no ataque", diz Estevam. A única dúvida do treinador é na lateral esquerda. Com a suspensão de Lúcio, Estevam testou Xavier, o reserva imediato, durante a semana. Mas como ele ainda é considerado inexperiente (Xavier sequer estreou pelo Palmeiras num jogo oficial), Estevam cogita a possibilidade de improvisar o meia Diego Souza na ala esquerda. A dupla de atacantes será formada por Ricardinho e Thiago Gentil, já que Pedrinho está suspenso e Osmar ainda não está 100% recuperado de uma lesão no joelho direito, sofrida há um mês. Osmar ficará no banco de reservas, com boas chances de entrar no segundo tempo. Outro que deverá entrar no decorrer da partida é o meia Elson, também recuperado de lesão (fratura no punho direito). "Os dois deverão ser nossos trunfos", diz Estevam, que prevê um primeiro tempo cadenciado e uma segunda etapa de pura velocidade. "O professor Estevam já nos alertou para o fato de o Figueirense ter um ataque muito veloz. Temos que ficar atentos" diz o zagueiro Nen, que, apesar de ainda sentir dores no tornozelo esquerdo, tem presença confirmada no jogo de hoje. Quinto colocado com 71 pontos, quatro a menos que o líder Atlético Paranaense, o Palmeiras tentará também fazer valer sua fama de "visitante indesejado" - jogando fora de casa, o time alviverde tem o melhor aproveitamento de pontos do Brasileirão (55%). A tarefa, porém, não será fácil, já que terá pela frente um anfitrião difícil de ser batido. Em 20 partidas no estádio Orlando Scarpelli neste Brasileirão, o Figueirense só perdeu em duas oportunidades - para Corinthians e Ponte Preta. Em casa, a equipe catarinense obteve ainda 11 vitórias e sete empates. A rescisão do contrato do atacante Renaldo, e a ameaça feita pelo presidente Mustafá Contursi de que novas demissões podem vir por aí, deu uma tumultuada no elenco. "Mas o tempo urge e não podemos ficar chorando. A vida continua e não podemos perder o nosso foco, que é ganhar o título", diz Estevam.