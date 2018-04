Na despedida de Alex, Coritiba ganha de virada e rebaixa Bahia

Na despedida do meia Alex, que recebeu homenagem antes e no final da partida, o Coritiba ganhou de virada do Bahia, por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela última rodada do Brasileirão. Com a derrota, o time baiano foi rebaixado para a Série B.

O Bahia dependia de uma combinação de resultados na última rodada para escapar do rebaixamento. Não conseguiu nem fazer a sua parte, que era vencer em Curitiba. Assim, ficou em 18º lugar, com 37 pontos. Já o Coritiba encerrou o campeonato na 14ª colocação, com 47 pontos.

Em clima de festa, por causa da despedida do ídolo de 37 anos, o Coritiba entrou em campo sem a vibração exibida nas últimas rodadas do Brasileirão, quando somou os pontos necessários para se livrar do risco de rebaixamento. Assim, foi surpreendido por um desesperado Bahia.

Logo aos 13 minutos, Henrique completou um cruzamento de Barbio e abriu o placar para o Bahia. Sem diminuir o ritmo, o time baiano ampliou aos 26, com Rômulo. O Coritiba, então, acordou em campo. E conseguiu diminuir aos 34, com o gol de Zé Eduardo.

Na segunda etapa, com uma postura mais ofensiva, o Coritiba foi empurrando o adversário até conseguir a virada. O empate veio aos 40 minutos, com Dudu. Naquela altura, o Bahia já estava praticamente rebaixado. Keirrison, então, fez 3 a 2 para os donos da casa aos 49.

Um pouco antes de marcar o gol da vitória, Keirrison havia entrado em campo justamente no lugar de Alex. Foi a senha para a torcida do Coritiba aplaudir o ídolo que está encerrando a carreira. Depois, ao final do jogo, o meia deu uma volta olímpica.

"Minha carreira foi uma história inesquecível e o gol do Keirrison veio carimbar isso", comemorou Alex, que teve o prazer de se despedir dos gramados com vitória.

