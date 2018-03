Na despedida de Joel, Flamengo encara o América-MEX

Passando por uma importante transição, o Flamengo recebe o América-MEX, nesta quarta-feira, às 21h50, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas-de-final, em confortável situação e preparando uma grande festa para a despedida do técnico Joel Santana. Com a vitória por 4 a 2 na Cidade do México, o time carioca pode até perder por 3 a 1 para avançar às quartas. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com a faixa de bicampeão estadual no peito, a torcida deverá comparecer em bom número para festejar Joel e recepcionar o novo treinador, Caio Júnior, que, com apenas quatro anos de carreira rabiscando esquemas táticos, chega sob a desconfiança de boa parte de torcedores e críticos. "Todos falam que é um risco assumir o Flamengo, porque o time está muito bem e se algo der errado a culpa vai cair sobre mim", disse o novo técnico, ao lado de Joel e do vice de futebol, Kléber Leite, na apresentação desta terça, na Gávea. "Eu já penso diferente. Acho que é uma grande oportunidade na minha carreira de conquistar a Libertadores e o Mundial no Japão. Será uma experiência inesquecível". Flamengo Bruno; Leonardo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim (Thiago Sales) e Juan; Cristian (Jaílton), Toró, Íbson e Renato Augusto; Marcinho e Obina (Souza) Técnico: Joel Santana América-MEX Ochoa; Rodríguez, Castro, Rojas e Cervantes; Domínguez, Cabañas, Mosqueda e Villa; Esqueda e Silva Técnico: Juan Antonio Luna (interino) Árbitro: Alfredo Intriago (EQU) Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro Horário: 21h50 "Quero desejar do fundo do meu coração toda a sorte possível ao Caio. Ele é competente e vai fazer um grande trabalho", apostou Joel, que embarca para a África do Sul, onde treinará a seleção local, depois da partida. "O grupo está entre os três melhores do Brasil e pronto para conquistar títulos. O momento é favorável. Sentimos cheiro de vitórias na Gávea." A saída de Joel não é o ideal para um time que vem jogando por música, mas a forma como a mudança está sendo executada dá a confiança na diretoria de que os jogadores sentirão o menos possível. "É um fato diferente no futebol essa passagem de comando. A primeira coisa que vou fazer é ouvir o Joel. Tenho a humildade de reconhecer que preciso continuar o grande trabalho dele", comentou Caio Júnior, para depois brincar. "Vou dar uma olhadinha na prancheta dele." Joel Santana ainda comandará a equipe contra o América, mas não definiu alterações no time que derrotou o Botafogo por 3 a 1 no domingo, conquistando o bicampeonato carioca. É muito provável que comece a partida com alguns reservas.