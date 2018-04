Na despedida, Sacconi já fala em voltar ao Palmeiras

"A transferência foi uma decisão tomada por todas as partes envolvidas. Sempre tive um ótimo relacionamento com todos no Palmeiras e, como ainda sou jovem, espero um dia poder voltar ao clube que me projetou", afirmou o meia de 25 anos.

Revelado pelo Guarani, Deyvid Sacconi chegou ao Palmeiras em 2007. Nesse período, sofreu uma contusão grave e demorou para se firmar no elenco. Mas ele vinha sendo titular do time nesta temporada, o que atraiu a atenção do Nantes.

"Estou triste de sair em um momento no qual estava tendo uma sequência de jogos como titular e estava conseguindo mostrar um bom futebol, mas fico feliz por ter aparecido esta oportunidade de atuar em um grande centro europeu", comentou o jogador.