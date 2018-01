Na Espanha, Athletic encara o Real O Athletic Bilbao teve momentos de hegemonia no futebol da Espanha no fim dos anos 70 e início da década de 80. A equipe basca atualmente é apenas sombra daquelas dos bons tempos, luta para não ser rebaixada (tem 21 pontos), mas mesmo assim é obstáculo para o Real Madrid, no clássico deste domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O time da capital, com 37 pontos, é vice-líder da competição, segue a Real Sociedad de perto, e não pode falhar como na semana passada ? empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid. O Real teve desgaste adicional, durante a semana, no jogo com o Mallorca (1 a 1), pelas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. O técnico Vicente Del Bosque ainda procurou dosar forças, ao poupar vários titulares. Ronaldo, Roberto Carlos e Flávio Conceição jogaram o tempo todo ? com desempenho apenas discreto. Para este domingo, estão confirmados, assim como Figo, Raúl e Zidane, os outros astros do time. O Barcelona não deve ter vida fácil, na visita do Celta, em Vigo. O time catalão decepciona, tem só 23 pontos, e na semana passada foi goleado em casa por 4 a 2 para o Valencia. O descontentamento com o trabalho do técnico holandês Louis Van Gaal aumenta e parte do Conselho do Barça exige demissão e troca no comando. O Celta tem 27 pontos, está em 6º lugar, mas caiu de rendimento nas últimas semanas. O Valencia volta a sonhar com o bicampeonato, mas com 32 pontos não pode vacilar diante do Sevilla (22) em seu estádio. O La Coruña, também 32, vai a Barcelona enfrentar o Espanyol, penúltimo colocado com 17. O Bétis (30) tem dado sinais de recuperação, almeja vaga para a Copa da Uefa e tem boa oportunidade contra o Villarreal (22). O Mallorca (27) joga suas pretensões de participar do torneio europeu contra o Malaga (21). Demais partidas: Osasuna (20) x Santander (20), Huelva (11) x Rayo Vallecano (18) e Valladolid (24) x Alavés (21).