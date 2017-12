Na Espanha, La Coruña é o primeiro O Deportivo La Coruña assumiu o primeiro lugar no Campeonato Espanhol, ao derrotar, por 2 a 0, neste sábado, o Betis. Com este resultado, o La Coruña soma 33 pontos, dois a mais que Celta, Real Madrid e Betis. O Celta obteve uma importante vitória, ao vencer o Sevilla, fora de casa, por 1 a 0. No outro jogo deste sábado, o Real Sociedad massacrou o Valladolid, por 6 a 0. A rodada segue neste domingo com os seguintes jogos: Osasuna x Athletic Bilbao, Rayo Vallecano x Alaves, Real Mallorca x Real Madrid e Real Zaragoza x Villarreal.