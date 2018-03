Na Espanha, Real vira jogo com Osasuna e garante título

Em partida emocionante, o Real Madrid venceu o Osasuna por 2 a 1, em Pamplona, neste domingo e garantiu de forma antecipada o 31º título do Campeonato Espanhol. A equipe de Madri jogou praticamente todo o segundo tempo com um homem a menos e conseguiu virar a partida nos últimos minutos. Faltando três rodadas, o time de Robinho chega a 78 pontos, dez a mais que o vice-líder Villarreal. Veja também: Classificação/resultados/próximos jogos No jogo de Pamplona, após um primeiro tempo morno, o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real, fez uma falta dura em Plasil e levou seu segundo cartão amarelo. A situação do Real Madrid se complicou aos 37 minutos, quando o argentino Gabriel Heinze pôs a mão na bola dentro da área. Puñal cobrou o pênalti e colocou o Osasuna na frente do placar. No entanto, a reação do Real foi rápida. Aos 42, o holandês Arjen Robben, elogiado pelo técnico Bernd Schuster durante a semana, empatou o jogo, de cabeça. Dois minutos depois, Sergio Ramos cruzou da direita e o argentino Gonzalo Higuaín tocou para o fundo do gol do português Ricardo. A virada garantiu o bicampeonato do Real com três rodadas de antecedência. A equipe de Madri chegou a 78 pontos, dez a mais que o vice-líder Villarreal, que venceu o Getafe também neste domingo. Os brasileiros que integram o grupo campeão espanhol são o atacante Robinho, o meia Júlio Baptista, o lateral-esquerdo Marcelo, além do zagueiro Pepe, naturalizado português. Com dois gols do turco Nihat, o vice-líder Villarreal venceu, em casa, o Getafe por 2 a 0 e ficou perto de garantir uma vaga direta para a Liga dos Campeões. O volante brasileiro Renato foi decisivo na vitória de 2 a 0 do Sevilla sobre o Valladollid neste domingo, enquanto o Barcelona goleou o Valencia por 6 a 0 no Camp Nou e acabou com um jejum de 410 minutos sem marcar gols. Renato marcou os dois gols do Sevilla na vitória sobre o Valladolid. O primeiro saiu aos 11 minutos de partida, de cabeça. Aos 41, Renato recebeu de Maresca e concluiu com categoria. Já Luís Fabiano, artilheiro do campeonato, começou no banco e só entrou aos 15 minutos do segundo tempo. A vitória mantém o Sevilla na sexta posição, com 55, enquanto Valladolid, com 42, ainda não afastou totalmente o risco de rebaixamento. No jogo do Camp Nou, o argentino Lionel Messi abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, de pênalti. Aos 8, Xavi chutou colocado e ampliou o marcador. O terceiro gol saiu aos 14, com o francês Thierry Henry, após jogada do camaronês Samuel Eto'o. Henry marcou o seu segundo na partida e o quarto do Barcelona, aos 13 da etapa final. Aos 27, o meia brasileiro naturalizado português Deco deu bonito passe para Bojan, que tocou para dentro e marcou o quinto. O jovem atacante espanhol fez o último do Barça aos 39, após receber do islandês Gudjohnsen. Com o resultado, o Barça chega aos 64 pontos e se mantém na terceira posição. Já o Valencia fica com 42 e corre risco de rebaixamento. Na quarta, o Barça enfrenta o campeão Real Madrid e não vai poder contar com Deco e Eto'o, suspensos. O Racing venceu o Múrcia, penúltimo colocado, por 3 a 2. O time de Santander chegou aos 56 pontos e ainda tem chances de conseguir uma vaga para o principal torneio europeu na próxima temporada. No entanto, a derrota decretou o rebaixamento do Múrcia. O já rebaixado Levante ficou no 1 a 1 com o Espanyol, enquanto o Almería empatou com o Bétis pelo mesmo placar. O Athletic Bilbao tropeçou em casa e perdeu por 2 a 1 para o Mallorca, que ainda luta para se classificar para a Copa da Uefa. No sábado, o Atlético de Madri venceu o Recreativo Huelva por 3 a 0. Já o Zaragoza escapou da zona de rebaixamento com a vitória de 1 a 0 sobre o Deportivo. (Atualizado às 19h19)