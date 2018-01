Na Espanha, três tentam reação histórica Três equipes entram em campo amanhã, na Espanha, com o desafio de mostrar reação histórica e passar para as semifinais da Copa do Rei. O Celta recebe o Alavés, em Vigo, com obrigação de anular a derrota por 4 a 2 no campo do rival. O Valencia joga no Mestalla com o peso de ter apanhado de 3 a 0 do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. O Atlético de Madrid se apresenta em casa com a desvantagem de ter levado de 4 a 0 do Sevilla.