Na Espanha, Valencia derrota o Betis Diante de 53 mil torcedores, o Valencia ratificou o título espanhol, neste sábado, ao derrotar o Betis, por 2 a 0, em seu estádio, em jogo válido pela 38ª e última rodada. Baraja e Vicente fizeram os gols da equipe que terminou a temporada com 52 pontos. Foram 21 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. O time marcou 51 gols e sofreu 27. No outro destaque deste sábado, o Barcelona garantiu uma vaga na Copa dos Campeões, ao empatar, por 1 a 1, com o Zaragoza. O time de Rivaldo somou 64 pontos na quarta colocação, dois a menos que o Real Madrid (3º colocado) e a quatro do Deportivo La Coruña (vice). Aragón abriu o placar para o Zaragoza, enquanto o argentino Saviola marcou para o Barça. Demais: Sevilla 1 x 0 Villarreal, Rayo Vallecano 1 x 0 Celta, Osasuna 0 x 1 Alavés, Real Sociedad 1 x 1 Las Palmas, Mallorca 2 x 1 Valladolid, Tenerife 2 x 3 Athletic Bilbao e Espanyol 1 x 2 Málaga. Campeão: Valencia. Classificados para a Liga dos Campeões: Valencia, Deportivo, Real Madrid e Barcelona. Classificados para a Copa da UEFA: Celta, Betis e Alavés. Rebaixados: Las Palmas, Tenerife e Zaragoza.