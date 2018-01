Na Espanha, Valencia é o novo líder O Valencia é o novo líder do equilibrado Campeonato Espanhol. O time venceu o Alavés por 2 a 1, nesta quarta-feira, se aproveitou da derrota do Real Madrid e virou líder isolado da competição, com 42 pontos. O torneio está sendo marcado pelo equilíbrio. Após 24 rodadas, a distância entre o líder e o oitavo colocado é de apenas quatro pontos. O Real Madrid foi derrotado pelo Valladolid por 2 a 1 e continuou com 40 pontos, enquanto o Barcelona venceu sua segunda partida consecutiva, com 2 a 0 no Real Sociedad, e está a três pontos do líder. A vitória do Valencia foi um dos jogos mais emocionantes da rodada. O Alavés, que estava na vice-liderança no início da rodada, saiu na frente, com gol de Astudillo aos dois minutos de jogo. Na saída de bola, o Valencia já conseguiu o empate, com De los Santos. Ainda no primeiro tempo, Alieu marcou o gol da virada do Valencia. No segundo tempo, o Alavés teve uma grande chance de empatar, mas Canizares defendeu o pênalti cobrado por Llorens. Com a vitória, o Valencia chega a liderança e repete as boas campanhas das duas últimas temporadas, quando foi vice-campeão da Copa dos Campeões da Europa. O Real Madrid vai sentindo a falta de Zidane. Sem o craque francês, que está se recuperando de uma contusão no joelho direito, o time milionário acabou caindo diante do Valladolid, na sua segunda derrota seguida do Real, ele que não consegue vencer pelo Campeonato Espanhol há quatro rodadas. O Valladolid saiu na frente com gol de Fernando aos 14 minutos do segundo tempo. Morientes empatou aos 27, mas o Real tomou o castigo por não ter jogado bem a dois minutos do final, quando Jesús marcou o gol decisivo. Depois de passar algumas rodadas sob a ameaça de demissão do técnico Carles Rexach, o Barcelona conseguiu se recuperar. Venceu o Real Sociedad por 2 a 0 e alcançou 39 pontos, apenas três atrás do líder Valencia e um a menos que Real Madrid, La Coruña e Celta. Contra um Real Sociedad que jogou fechado e bateu muito, o Barcelona só conseguiu abrir o marcador aos 14 do segundo tempo, quando Rivaldo arriscou um chute despretensioso de longa distância que o goleiro Westerveld aceitou. O argentino Saviola fez o segundo aos 33. Foi a segunda vitória seguida do Barcelona, que já havia goleado o Tenerife por 6 a 0 na última rodada. Apesar da vitória, continuam os rumores de que o Barcelona estaria prestes a contratar o técnico Fabio Capello, aquele levou a Roma ao título italiano no ano passado. Segundo a imprensa espanhola, ele já teria acertado com a diretoria do Barcelona e assumiria o comando do time após o fim da temporada. Outro time que voltou a entrar na briga pelo título foi o Athletic Bilbao. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Malaga, a equipe chegou a 38 pontos e está na sétima colocação, a apenas quatro pontos do líder. O jogo foi decidido apenas no último minuto, com um gol de Rafael Martinez. Alkiza e Ezquerro tinham marcado os gols do Athletic e Dely Valdez e Canabal, os do Malaga. Nos outros jogos desta quarta-feira, o Villareal venceu o Mallorca por 2 a 1. Jorge López e Victor marcaram os gols do Villareal e Losada descontou. O Sevilla empatou com o Valladolid por 0 a 0, mesmo resultado de Las Palmas e Betis, enquanto o Zaragoza empatou com o Tenerife por 1 a 1. Na abertura da rodada, na terça-feira,o La Coruña venceu o Celta por 2 a 0. A próxima rodada, no fim de semana, terá dois confrontos entre times que estão na ponta da tabela. O líder Valencia recebe o vice-líder Celta e o Betis joga contra o Athletic Bilbao. O Real Madrid terá chance de se recuperar recebendo o fraco Las Palmas, enquanto o Barcelona jogará fora de casa contra o Mallorca. O La Coruña joga em casa contra o Villareal.