Na estréia da A-2, Portuguesa ganha em casa do Guarani No confronto entre os mais tradicionais times da Série A-2 do Campeonato Paulista, a Portuguesa venceu o Guarani por 3 a 1, numa bela virada, nesta quinta-feira, no Canindé, e largou na frente na briga pelo retorno à elite. Os torcedores que deram mais um mostra que não estão contentes com a atual situação das equipes. Apenas 908 pessoas pagaram ingresso para ver a partida. Apostando em um esquema totalmente defensivo, o time de Campinas foi pressionado desde o início da partida. Aos 4 e aos 34 minutos do primeiro tempo, a equipe da capital perdeu duas grandes chances com o meia Diogo. Em ambas, ele desviou para fora um cruzamento pela direita de Vaguinho. Apesar da retranca, o Guarani chegou ao seu objetivo e conseguiu surpreender em uma falha da defesa rival. O lateral-esquerdo Adílio pegou rebote dentro da área e tocou com categoria no canto direito de Tiago, aos 43 minutos. Na etapa complementar, os campineiros mantiveram a mesma postura e atraíram a Portuguesa. Tanto que, aos 19 minutos, o time da casa empatou depois que o volante Alexandre pegou rebote na entrada da área e acertou o ângulo esquerdo. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar. A virada da equipe da casa aconteceu em duas falhas da defesa do Guarani. Aos 32, Rivaldo parou em boa defesa de Buzzetto, mas Danilo Silva fez contra. Aos 41, o mesmo defensor perdeu uma bola na esquerda para Joãozinho, que cruzou para Wilton Goiano chutar de fora da área do canto do goleiro. No próximo domingo, a Portuguesa vai enfrentar fora de casa o Osvaldo Cruz, enquanto o Guarani, em casa, tentará a reabilitação diante do Oeste, de Itápolis.