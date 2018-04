Na estreia de Everton, São Paulo fica no empate sem gols com o Ceará

O mês de maio está próximo e o time do São Paulo ainda não consegue entusiasmar nem o seu mais fanático torcedor em 2018. Hoje, no Castelão, em Fortaleza, o time tricolor colecionou mais uma apresentação apática no empate sem gols com o Ceará.

O primeiro tempo foi quase todo desperdiçado. Não fosse o chute do estreante Everton, aos 38 minutos, após boa jogada de Cueva, quase nada foi feito de bom pelos são-paulinos.

Apesar de jogar em casa, o Ceará parecia sem confiança para tentar as jogadas e supreso pelo fato de o adversário não ter entrado em campo com três zagueiros. Pio, Wescley, Felipe Azevedo e Juninho buscaram trocar passes, mas sem sucesso.

O São Paulo não tinha criatividade quando entrava na intermediária cearense. O que fez o técnico Aguirre fazer duas alterações logo no intervalo. Liziero e Trellez acabaram substituídos após 45 minutos.

E o São Paulo conseguiu ainda ser pior na etapa final. Nene entrou muito mal e quase nada acertou. Apenas um chute de longa distância, aos 38 minutos.

O meio-campo tricolor deu espaço e Juninho passou a armar jogadas para o Ceará, que teve duas boas chances de gol com Felipe Azevedo. Uma delas bem defendidas por Sidão, aos 41 minutos, no único contra-ataque concretizado com sucesso pela equipe da casa.

Como é mais fácil destruir do que construir, Aguirre consegue apresentar uma defesa relativamente consistente em seu pouco tempo de trabalho, mas no ataque, setor no qual é preciso talento e qualidade técnica, o time tricolor deixa muito a desejar, apesar das várias contratações e das dezenas de milhões de reais gastos pela diretoria.

Após eliminação precoce na Copa do Brasil, fica difícil prever algo satisfatório na disputa do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

CEÁRA 0X0 SÃO PAULO

CEÁRA: Éverson; Arnaldo (Naldo), Valdo, e Romário; Pio, Juninho, Wescley (Roberto) e Arthur (Elton); Felipe Azevedo e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão; Arboleda; Rodrigo Caio e Edimar; Hudson, Petros, Liziero (Régis) e Cueva; Tréllez (Nenê) e Everton (Valdivia). Técnico: Diego Aguirre.

JUIZ: Paulo Roberto Alves(PR).

CARTÕES AMARELOS: Edimar e Luiz Otávio.

PÚBLICO E RENDA: 29.186 pagantes.(R$ 743.600,00.)

LOCAL: Castelão.