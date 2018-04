Na estreia de Seedorf, Milan bate o Verona por 1 a 0

MILÃO - O Milan esteve longe de mostrar o futebol que a torcida espera, mas pelo menos venceu na primeira partida do ex-meia Clarence Seedorf como técnico. A equipe recebeu o Verona no San Siro e precisou suar muito para fazer 1 a 0, pela 20.ª rodada do Campeonato Italiano. Balotelli, de pênalti, já na segunda metade da etapa final, marcou.

Se não foi brilhante, a equipe pelo menos melhorou a impressão deixada na rodada anterior, quando perdeu para o Sassuolo por 4 a 3 e viu o técnico Massimiliano Allegri ser demitido. Com campanha extremamente irregular nesta temporada, o Milan é apenas o 11.º na tabela, com 25 pontos.

Por outro lado, o Verona perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga Europa. A equipe manteve-se na sexta posição, com 32 pontos, mesmo número da Inter de Milão, que leva vantagem nos critérios de desempate, é quinta colocada e hoje estaria no torneio continental.

Em sua primeira partida como técnico, Seedorf manteve a base que vinha sendo utilizada com Allegri, e o Milan apresentou os mesmos erros no início. No primeiro tempo, a única boa chance foi criada aos 13 minutos, quando Kaká deu lindo passe para Balotelli, que bateu sem direção.

O Verona voltou melhor para a etapa final e teve dois bons momentos, com Cacia e Rafael Martinho, mas o Milan respondeu aos 22 minutos, quando Robinho arriscou e acertou a trave. O gol da vitória sairia aos 37, depois que o árbitro viu pênalti de González em Kaká. Balotelli bateu com categoria e marcou.

A vitória marca positivamente o início da trajetória de Seedorf como treinador. Após anos de sucesso na Europa em clubes como Ajax, Real Madrid, Inter de Milão e Milan, o meia holandês encerrou sua carreira como jogador depois de uma temporada e meia pelo Botafogo. O anúncio foi feito durante a semana, quando ele aceitou o convite do Milan para comandar a equipe.