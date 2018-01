Na estréia de Serrão, vitória do União Na estréia do técnico José Carlos Serrão, o União Barbarense venceu o Caxias por 1 a 0, no Estádio Centenário, na tarde deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e saiu da zona de rebaixamento da classificação ao chegar a 11 pontos. O meia Melinho, que ganhou a oportunidade de voltar a ser titular, marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo, empurrando os gaúchos para baixo, pois ficam com 9 pontos. "No futebol o importante é vencer, não importa como", comentou Serrão, no final do jogo, aliviado pela vitória após um sufoco do adversário. Após segurar a pressão exercida pelos gaúchos na primeira metade do primeiro tempo o União Barbarense atacou com ênfase pela primeira vez e abriu o placar. Uma boa jogada, que começou com um passe de calcanhar para André Bocão, que chutou por cima do goleiro Edervan e acertou a trave. No rebote, Melinho foi quem aproveitou, sozinho, e fez 1 a 0. Nos 45 minutos finais o time da casa não voltou com a mesma força e a intenção do time paulista em defender-se deu certo.