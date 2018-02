Na estreia de Valentim, Botafogo supera Nova Iguaçu pela Taça Rio

O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Giulite Coutinho, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do técnico Alberto Valentim à frente do time alvinegro.

E, ao menos na estreia, as alterações feitas na equipe surtiram efeito. Após uma semana inteira de trabalho, ele optou por tirar o centroavante Brenner para a entrada de Kieza. E foi de Kieza o primeiro gol da partida.

Aos 17 minutos, Ezequiel ganhou disputa de bola na direita e rolou para o meio da área. O atacante recebeu livre e bateu para as redes. O gol embalou o Botafogo, que conseguiu ampliar dez minutos depois com Valencia, em cobrança de falta.

O time alvinegro ainda teve a estreia do lateral-esquerdo Moisés, que estava no Corinthians. O jogador, que não conseguiu se firmar na equipe paulista, teve um bom começo no Botafogo. Foi seguro na defesa e chegou bem no ataque.

O Nova Iguaçu diminuiu o placar aos 24 do segundo tempo em uma bobeira da zaga do Botafogo. Arnaldo, que havia acabado de entrar na vaga de Marcinho, recebeu na direita e foi tentar tocar para o zagueiro Igor Rabello. O passe saiu errado, Dieguinho roubou a bola e tocou na saída de Gatito Fernández: 2 a 1.

O Botafogo volta a campo agora no domingo, quando receberá a Cabofriense, no estádio do Engenhão, pela segunda rodada da Taça Rio. No mesmo dia, o Nova Iguaçu visitará o Boavista.

FICHA TÉCNICA:

NOVA IGUAÇU 1 X 2 BOTAFOGO

NOVA IGUAÇU - Jefferson; Wallace, Raphael Neuhaus e Lucas (Robinho); Iuri, Paulo Henrique, Wescley, Andrezinho (Caio Cezar) e Jonathan (Dieguinho); Adriano. Técnico: Edson Souza.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho (Arnaldo), Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Ezequiel (Luiz Fernando), Leonardo Valencia e Rodrigo Pimpão (Dudu Cearense); Kieza. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Kieza, aos 17, e Leonardo Valencia, aos 27 minutos do primeiro tempo; Dieguinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Lucas (Nova Iguaçu), Dudu Cearense (Botafogo).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ).