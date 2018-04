Na estreia do Nacional, Atlético terá reservas contra o Palmeiras

De olho nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro estreará com time reserva no Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30, contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A principal preocupação no momento é reverter um placar adverso na competição continental. Depois de empatar a primeira partida em 2 a 2 com o Internacional, em Belo Horizonte, o time mineiro precisa da vitória no Sul para garantir a classificação às quartas de final.

A base reserva, no entanto, não preocupa os torcedores alvinegros, já que com ela o time conquistou o Estadual deste ano. O atacante Jô, por exemplo, que estava apagado desde o retorno da Copa do Mundo, marcou o gol do título do Campeonato Mineiro e começa a ganhar moral com o técnico Levir Culpi.

No decorrer da competição, a base do time deve ser a mesma da campeã da Copa do Brasil em 2014, com a troca do atacante Diego Tardelli, que se transferiu para o chinês Shandong Luneng, pelo argentino Lucas Pratto, que já caiu nas graças da torcida e é o artilheiro da equipe na temporada.

Levir Culpi completará 250 jogos no comando do Atlético neste sábado. Ele se tornará o terceiro técnico com mais partidas no comando do time, atrás apenas de Telê Santana (434 jogos) e Procópio Cardoso (328). "É indescritível. Não vinha acompanhando estes números. Sei que vou igualar o número de jogos no Cruzeiro (264 jogos). Vocês vão ter que me aguentar por mais uns jogos aqui. 528 jogos pelos dois times é um negócio inexplicável. Eu sinto um agradecimento. Eu olho pra trás e é muito legal, porque as pessoas confiaram em mim", comemorou o treinador.