Na estreia do técnico Hélio dos Anjos, ABC empata com o Oeste

O único resultado que não ajudava Oeste e ABC, neste sábado, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela 20.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, era o empate. Pois bem, com cada time jogando melhor um tempo, o 1 a 1 foi o placar mais justo. O clube potiguar foi melhor nos primeiros 45 minutos, quando marcou o seu gol. Na etapa final, o paulista melhorou, empatou e quase virou, até acertando bola no travessão.

Mesmo na estreia do técnico Hélio dos Anjos, o ABC chegou ao nono jogo sem vitória - sete empates e duas derrotas. Com isso, segue na zona de rebaixamento, agora com 18 pontos, em 18.º. Por sua vez, o Oeste acumulou o quarto jogo sem vitória, chegando aos 25 pontos, em 12.º.

O ABC começou em cima e logo aos seis minutos abriu o placar. Após cobrança de lateral na área, a defesa paulista marcou bobeira e a bola sobrou para Rafael Oliveira, que desviou para Edno só completar para o fundo das redes.

Em busca da igualdade, o Oeste tentou sair para o campo de ataque, mas, desorganizado em campo, pouco perigo levava ao gol do ABC, que administrava a vantagem.

Se no primeiro tempo o Oeste jogou mal, na etapa final, logo no primeiro minuto, chegou ao gol de empate. Renan Mota fez boa jogada e foi derrubado por Fábio Bahia. Na cobrança, Waguininho bateu bem e deslocou Gilvan.

O ABC tentou sair para o jogo, mas sem muita qualidade técnica. Mas Ronaldo Mendes parecia estar em uma tarde inspirada e aos 20 minutos quase marcou. Ele recebeu na área e bateu para uma linda defesa de Jeferson. Mesmo bem em campo, o atacante começou a reclamar com a arbitragem, recebeu o cartão amarelo, não parou e acabou sendo expulso.

Com um a mais, o Oeste foi para cima e, aos 25 minutos, quase fez o gol da virada. Rafael Martins fez linda jogada e chutou com força, no travessão de Gilvan. O goleiro deu sorte desta vez. No final, o ABC se defendeu como pode e segurou a forte pressão do time paulista, que tentou de todo jeito chegar ao gol da virada.

O Oeste vai até Salvador, nesta terça-feira, para enfrentar o Vitória, às 19 horas, na abertura da 21.ª rodada, enquanto na mesma noite o ABC joga contra o Criciúma, em Natal.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 ABC

OESTE - Jeferson; Weldinho, Júnior Lopes, Halisson e Paulo Henrique (Wangler); Patrik Silva (Guilherme Amorim), Leandro Mello (Rodriguinho), Renan Mota e Renato Xavier; Wagninho e Rafael Martins. Técnico: Roberto Cavalo.

ABC - Gilvan; Ednei, Suelinton, Luizão e Marcílio; Fábio Bahia, Rafael Miranda, Bismark (Rodrigo Biro) e Ronaldo Mendes; Edno (Wellington Bruno) e Rafael Oliveira (Cleyton). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Edno, aos 6 minutos do primeiro tempo; Waguininho, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Mello e Patrick Silva (Oeste); Suellinton, Edno, Rafael Miranda e Rafael Oliveira (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Ronaldo Mendes (ABC).

ÁRBITRO - Leandro Newley Ferreira Belota (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).