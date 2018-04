Na estreia do time titular, Flamengo empata no Campeonato Carioca

RIO - Na estreia do time titular do Flamengo na temporada 2014, o rubro-negro não saiu de um empate de 2 a 2 com o lanterna Duque de Caxias em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, após estar perdendo por 2 a 0 até a metade do segundo tempo. Os gols do Flamengo foram marcados por Alecsando, que fez a sua estreia, e Gabriel, enquanto os gols do Duque de Caxias foram anotados por Rodrigues e Alex Terra.

A torcida do Flamengo que foi ao Estádio do Maracanã neste sábado conheceu a versão 2014 da equipe, que neste primeiro semestre vai disputar a Copa Libertadores da América. O clube vinha embalado por duas vitórias com o time reserva nas duas primeiras rodadas, o que o garante na liderança do torneio. Na partida deste sábado, o Flamengo começou até melhor a partida, com mais posse de bola, mas o Duque de Caxias foi equilibrando as ações.

O JOGO

O meia Elano, que fazia a sua estreia com a camisa rubro-negra, acertou a trave em uma cobrança de falta de longa distância aos 19 minutos, pouco antes da parada técnica. Apesar de superior, o Flamengo foi surpreendido na retomada da partida com um gol olímpico do Duque de Caixas, em cobrança de escanteio perfeita de Rodrigues. A bola ainda bateu na trave antes de entrar e superar o goleiro Felipe.

O gol diminuiu o ritmo do Flamengo na partida. Embora tenha encerrado o primeiro tempo com 69% de posse de bola, o time rubro-negro criou poucas chances. No lance mais agudo antes do intervalo, o artilheiro Hernane recebeu livre na área do Duque de Caixas e chutou na saída do goleiro Andrade. Mas a bola foi tirada quase em cima da linha por Rodrigues, herói da equipe da Baixada Fluminense no primeiro tempo.

No começo do segundo, a reação rubro-negra foi brecada pelo segundo gol do Duque de Caxias logo aos dois minutos de jogo, marcado por Alex Terra, outro estreante da noite. O gol deixou jogadores do Flamengo nervosos, não conseguindo transformar a posse de bola em chances de gol. A história da partida começou mudar aos 19 minutos, quando técnico Carlinhos fez duas substituições de uma vez só. Elano deu lugar a Gabriel, enquanto o meia Carlos Eduardo deu lugar a Alecsandro.

As mudanças animaram a equipe rubro-negra, que partiu para cima do Duque de Caxias em busca para diminuir o placar. E em dois minutos o Flamengo conseguiu arrancar o empate. Aos 24 minutos, após a cobrança de falta pelo lateral-esquerdo André Santos, Alecsandro desviou de cabeça e marcou o primeiro gol da equipe. Logo em seguida, aos 26 minutos, Gabriel igualou após uma concluir uma tabela entre Hernane, bastante apagado durante a partida, e André Santos.

Após o gol, o Flamengo aumentou a pressão contra o Duque de Caixas, mas não criou nenhuma chance clara de gol. A equipe da Baixada Fluminense tratou de valorizar a posse de bola e fez o tempo passar. No fim do jogo, o resultado foi timidamente comemorado por alguns jogadores, como Alecsandro, por conta do pouco tempo de preparação na pré-temporada antes do início do campeonato estadual.

Com o resultado, o Flamengo segue líder do Campeonato Carioca 2014, com sete pontos em três jogos. Já o Duque de Caxias fez o seu primeiro ponto na competição e está na 15ª posição. A equipe rubro-negra volta a campo na próxima quarta-feira, às 17 horas, para enfrentar o Friburguense, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, em partida válida pela quarta rodada do torneio.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 2 X 2 DUQUE DE CAXIAS

FLAMENGO - Felipe, Léo Moura, Wallace, Samir, André Santos (João Paulo), Amaral, Muralha, Elano (Gabriel), Carlos Eduardo (Alecsandro), Paulinho e Hernane. Técnico - Jayme de Almeida.

DUQUE DE CAXIAS - Elinton Andrade, Dudu, Alan Henrique, Luiz Felipe, Rodrigues, Lenon, Leandro Teixeira, Juninho, Angulo (Leandro Cruz), Alex Terra (Washinton), Gleisson (Daniel Amorim). Técnico - Mário Júnio.

GOLS - Rodrigues (Duque), aos 27 minutos do primeiro tempo; Alex Terra (Duque), aos dois, Alecsandro (Flamengo), aos 24, e Gabriel (Flamengo), aos 26 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Carlos Eduardo Nunes Braga.

CARTÃO AMARELO - Léo Moura (Flamengo), Elano (Flamengo) e Alan Henrique (Duque).

PÚBLICO - 13.528 torcedores (9.980 pagantes).

RENDA - R$ 456.495,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.