Na estreia, Mancini tem problemas para escalar Vitória

Veja também:

Goiás aposta nas voltas de Vitor e Ramalho ante Vitória

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Da equipe que vinha jogando a competição, Mancini tem quatro desfalques: o goleiro Viáfara, que se recupera de uma luxação na mão esquerda, o zagueiro Victor Ramos, convocado pela seleção brasileira sub-20, e os volantes Vanderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Uelliton, suspenso por duas partidas pela expulsão contra o Avaí. Além disso, o técnico não tem tempo para treinar - a equipe jogou na última quinta-feira contra o Coritiba, pela Copa Sul-Americana.

Como boa notícia, só o retorno do lateral-esquerdo Leandro. Ele tinha sentido a coxa momentos antes da partida de quinta, mas foi liberado para enfrentar o Goiás.

Apesar dos problemas, Mancini espera uma boa estreia à frente do Vitória para que a equipe ganhe confiança para voltar a brigar por uma vaga no chamado G-4. O técnico só deve escalar o time momentos antes do jogo e não definiu nem se volta a adotar a formação 3-5-2 que vinha sendo utilizada por seu antecessor, Paulo César Carpegiani, e que havia sido abandonada pelo interino Ricardo Silva na partida contra o Coritiba.

Caso opte por três zagueiros, Fábio Ferreira volta à equipe. Se mantiver o esquema com dois zagueiros, a vaga restante no meio ficará entre o volante Carlos Alberto e o meia Bida - que, no caso, jogaria como segundo volante. De certo, só o retorno de Leandro à lateral e do volante Magal no lugar de Vanderson.